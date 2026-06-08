На річці Ваал виловлено гігантського сома завдовжки 249 см

Нідерландах на річці Ваал рибалка встановив новий національний рекорд, упіймавши європейського сома завдовжки 249 см. Це найбільший офіційно зареєстрований сом в історії країни.

Новоспеченим рекордсменом став Мохаммед Массауді. Примітно, що він перевершив досягнення свого близького друга та постійного партнера з риболовлі Пола Бремса. До цього саме Бремс утримував титул володаря національного рекорду Нідерландів, який він послідовно покращував протягом кількох років. Зокрема, у 2023 році він спіймав особину завдовжки 242 см, у 2024 році – 246 см, а у 2025 році встановив тодішній рекорд із показником 247 см. Попри те, що Пол Бремс тривалий час прагнув особисто подолати психологічну позначку у 2,5 метра, історичний улов дістався його напарникові.

Річкового гіганта рибалки помітили у водоймі за допомогою ехолота. Щоб мінімізувати стрес для риби та не злякати здобич, вони свідомо залишили локацію на кілька днів. Така тактика виявилася успішною: після повернення на місце відбулося клювання, і вудилище Массауді зігнулося під значною вагою. Пол Бремс безпосередньо асистував колезі, допомігши втримати рибу та безпечно витягнути її на мілководдя.