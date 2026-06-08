Київ провів в останню путь на щиті полеглого воїна Третьої штурмової бригади на псевдо “Варнак”

У Києві прощаються з 23-річним військовим Третьої штурмової бригади — Ярославом Івановим, більш відомим за позивним “Варнак”.

Ярослав доєднався до війська у 2022 році. Спершу служив у 93-ій бригаді “Холодний Яр”, згодом — у Десантно-штурмових військах. У 2025 році перевівся в роту радіоелектронної боротьби Третьої окремої штурмової бригади у складі Третього армійського корпусу.

Поза службою Варнак писав музику, тексти та художню прозу. У 2024 році вийшов його мініальбом Have a Good War!

Ярослав загинув під час виконання бойового завдання.

Фото: Анна Донець