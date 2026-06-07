Російський БпЛА атакував об’єкт ядерної інфраструктури поблизу ЧАЕС – розпочато розслідування

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом чергового акту ядерного тероризму держави-агресора та порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 7 червня 2026 року близько 02:05 збройні сили рф завдали удару безпілотним літальним апаратом типу «Герань-2» по території Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, розташованого у зоні відчуження поблизу Чорнобильської АЕС.

Внаслідок атаки пошкоджено будівлю прийому та перевантаження відпрацьованого ядерного палива, а також адміністративний корпус МАГАТЕ.

За попередніми даними, удар не вплинув на виробничий процес сховища. Радіаційний фон перебуває в межах норми. Загиблих та постраждалих немає.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління СБУ у місті Києві та Київській області.

Наразі тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин злочину та осіб із числа військово-політичного керівництва російської федерації і представників збройних сил держави-агресора, причетних до вчинення цього воєнного злочину.