На Рівненщині зник 17 – річний хлопець

Сьогодні, 7 червня, на спецлінію 102 звернулася 28-річна жителька села Вітковичі. Жінка повідомила, що її неповнолітній племінник пішов із дому в проміжку між 00:30 та 07:00 та досі не повернувся. Мобільний телефон хлопця наразі вимкнений.

Відомо, що сьогодні близько 12:00 підлітка бачили у селі Нова Любомирка — він розпитував дорогу до залізничної станції.

Солодкий Дмитро Вікторович, 2009 року народження.

Прикмети: зріст 170 см, худорлявої тілобудови, темне коротке волосся, носить окуляри.

Був одягнений у спортивний костюм чорного кольору та темно-сірі кросівки.

Поліцейські звертаються до громадян: якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування хлопця або ви бачили його на залізничних станціях чи в транспорті, негайно повідомте до поліції за телефонами:

• 096 991 78 53

• 098 377 53 50

• 067 274 29 01 або на спецлінію 102 (112).