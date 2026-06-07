Булгаков малорос, якому не місце в Києві: цитати щодо Петлюри та Скоропадського

Чи повинна країна залишати у своїй публічній пам’яті людей, які цю країну зневажали? Не в бібліотеці, не в літературному архіві, не в академічному курсі, де будь-який текст можна розібрати, прочитати, розкласти на світогляд, епоху, травму й ідеологію. А саме в публічній пам’яті у вигляді пам’ятників, меморіальних табличок, назв вулиць, музейного культу, бронзової присутності в міському просторі. Бо пам’ятник – це не книжкова полиця. Пам’ятник не запрошує до критичного читання. Він мовчки стверджує: ця людина варта пошани. І тут уже питання не в тому, чи був Булгаков талановитим письменником. Питання в іншому: чи має країна, яку він у своєму тексті принижував, тримати його як символ власного культурного простору?

Коли захисники Булгакова кажуть: «Але ж він киянин», це звучить так, ніби місце народження автоматично очищує людину від її поглядів. Ні, не очищує. У Києві можна народитися й не любити Україну. У Києві можна вирости й дивитися на нього не як на серце окремої країни, а як на красиву провінційну декорацію «русского мира». У Києві можна обожнювати вулиці, пагорби, будинки, запахи, дитинство, родинну пам’ять і водночас зневажати українську політичну волю, українську мову, український народний рух, українське право бути не додатком до Росії. Саме це й видно в «Білій гвардії». Не в переказах, не в чужих емоціях, не в сьогоднішній «політичній моді», а в самому тексті.

У «Білій гвардії» Україна не постає як країна, що намагається народитися після імперського розпаду. Вона постає як щось дике, незграбне, смішне, загрозливе й майже випадкове. Український рух у романі поданий не як історичний процес народу, який прагне власного життя, а як навала, метушня, крик, провінційна оперетка з небезпечним фіналом. Коли Булгаков описує прихід петлюрівців до Києва, це не опис нейтрального свідка. Це опис людини, для якої українська сила виглядає не політичною силою, а стихією, що суне на «його» місто:

«То не серая туча со змеиным брюхом разливается по городу, то не бурые, мутные реки текут по старым улицам – то сила Петлюры несметная на площадь старой Софии идёт на парад».

Тут важливий не сам Петлюра. Важлива оптика. Українське військо в цьому баченні – не армія народу, не наслідок революції, не спроба державності, а каламутна ріка, темна хмара, загроза місту, яке автор внутрішньо залишає за російською культурною власністю.

Ще виразніше це видно в сценах, де українське подано через приниження мови. Старший Турбін кричить:

«Я б вашего гетмана за устройство этой миленькой Украины повесил бы первым! Хай живе вильна Украина вид Киева до Берлина! Полгода он издевался над русскими офицерами, издевался над всеми нами. Кто запретил формирование русской армии? Гетман. Кто терроризировал русское население этим гнусным языком, которого и на свете не существует? Гетман».

Ось тут не треба нічого додумувати. Не треба натягувати сучасні сенси на старий текст. Усе сказано прямо. Українська мова названа «гнусным языком», якого «не існує». Українська державність названа «миленькой Украиной» з очевидною отруйною іронією. Сам факт заборони формування російської армії в Україні поданий як злочин проти «нормального» порядку речей. Тобто нормальним для цього героя є не право України будувати власну силу, а право російської армії формуватися на українській землі.

Захисники Булгакова можуть сказати: це ж персонаж, не автор. Формально так. Але література читається не тільки за паспортом персонажа. Вона читається за системою симпатій, за тим, кому автор дає людську глибину, а кого перетворює на карикатуру, кому дає біль, честь, родинний простір, тепло дому, а кого виводить як загрозливий шум за вікном. У «Білій гвардії» родина Турбіних має дім, культуру, пам’ять, музику, інтонацію, внутрішній світ. Український світ у романі майже не має такої людської повноти. Він здебільшого приходить як тиск, як натовп, як небезпека, як чужа мова, яку треба висміяти. І саме тому цей роман не можна розглядати лише як «книжку про Київ». Це книжка про Київ, у якому Україна для автора є проблемою.

Особливо показова сцена з українським словом «кіт». Турбін із ненавистю говорить про людину, яка «розучилася» говорити російською, і переказує розмову:

«Так вот спрашиваю, как по-украински “кот”? Он отвечает “кит”. Спрашиваю, “а как кит”? А он остановился, вытаращил глаза и молчит». Далі Николка сміється й додає: «Слова “кит” у них не может быть, потому что на Украине не водятся киты, а в России всего много. В Белом море киты есть…»

Це не невинний жарт. Це класична імперська насмішка з мови підлеглого народу: виставити її недолугою, смішною, неприродною, нібито нездатною описати світ. І тут оголюється вся логіка імперського мислення: у Росії «всього багато», а Україна провінційна, обмежена, смішна, недостатня навіть для власної мови.

Саме тому розмова про Булгакова не може зводитися до «ви що, проти літератури?». Ні. Проти літератури виступає не той, хто читає «Білу гвардію» критично. Проти літератури виступає той, хто прикриває пам’ятник «Майстром і Маргаритою», але вперто не хоче говорити про «Білу гвардію». Бо тоді доведеться визнати неприємне: перед нами не просто письменник, який «любив Київ». Перед нами письменник, який любив Київ без України. Любив місто як частину російської культурної пам’яті, але не як серце країни, що має право на власну мову, власну армію, власну державну волю і власну історичну гідність.

І тут варто розвести дві речі, які свідомо змішують захисники будь-яких імперських символів. Читати – не означає вшановувати. Досліджувати – не означає ставити пам’ятник. Знати – не означає схиляти голову. Булгаков може залишатися в бібліотеках, у літературознавстві, в університетських курсах, у критичних дослідженнях, у дискусіях про російську імперську культуру, у розмовах про те, як талановитий текст може нести отруйний світогляд. Але пам’ятник – це інше. Пам’ятник не аналізує. Пам’ятник легітимізує. Пам’ятник ставить людину в позу пошани перед містом і людьми. А країна не зобов’язана тримати на своїх вулицях бронзову пошану до того, хто дивився на її мову як на «гнусный язык», а на її політичне народження – як на історичне безглуздя.

Тому питання не в тому, чи був Булгаков «великим» письменником. Великий талант не скасовує малого, отруєного, імперського погляду на народ, серед якого людина жила. Іноді талант лише робить цей погляд небезпечнішим, бо він заходить не через грубу пропаганду, а через красиву фразу, атмосферу, ностальгію, музику старого дому, світло лампи, біль поразки, чарівність міста. І читач починає співчувати не просто героям, а цілій оптиці, у якій Україна – це шум за дверима, а Росія – культура в кімнаті.

Саме тому демонтаж пам’ятника Булгакову – це не війна з книжками. Це відмова країни плутати літературну вагу з моральним правом на публічне вшанування. Це доросле рішення країни, яка нарешті ставить собі просте питання: кого ми залишаємо в камені й бронзі для наступних поколінь? Тих, хто бачив у нас народ, чи тих, хто бачив у нас прикру перешкоду для імперії? Тих, хто визнавав наше право бути собою, чи тих, хто висміював нашу мову як неіснуючу? Тих, хто міг любити нашу землю без приниження її людей, чи тих, хто любив Київ тільки тоді, коли він залишався зручним уламком російського світу?

Книжки Булгакова ніхто не мусить палити. Їх треба читати уважно. Саме уважне читання й показує, чому пам’ятник йому в українському Києві був не просто скульптурою письменника. Він був залишком старої колоніальної звички: захоплюватися тими, хто вмів красиво писати про наші міста, але не визнавав гідності нашої країни.