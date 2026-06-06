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Вторгнення Росії в Україну

Підполковник Олег Тягнибок отримав важке поранення (ВІДЕО)

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«Олег Тягнибок дістав добрячу контузію з усіма наслідками. Має баротравми і струс», – повідомив старший лейтенант, заступник командира роти батальйону безпілотних систем 128-ї бригади «Дике Поле» Тимур Книш.

Олег Тягнибок перебував в автомобілі, який потрапив під атаку ворожого дрона в зоні бойових дій.

Олег Тягнибок — відомий український політик, народний депутат кількох скликань та багаторічний лідер Всеукраїнського об’єднання «Свобода». Після початку повномасштабного російського вторгнення він кардинально змінив діяльність та мобілізувався до Збройних Сил України.

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