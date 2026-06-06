На Сумщині путінські антихристи знищили православний храм початку ХІХ століття

У Юнаківці російські війська знищили храм Різдва Пресвятої Богородиці — одну з найцінніших архітектурних пам’яток Сумщини та визначну пам’ятку храмового класицизму України.

Храм звели у 1806 році, будівництво тривало 13 років. Він пережив понад два століття історії, революції й Другу світову війну. Довгий час церква була на реставрації. До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вона працювала у підвальній частині будівлі, у так званій зимовій церкві.

Втім, за час війни російські війська неодноразово обстрілювали святиню. Від неї лишилися лише руїни.