В Києві у ДТП загину офіцери поліції: Дмитро Бондарчук та Денис Будченко

Їхні життя та життя ще двох людей жінки 47-років та 12-річного хлопчика обірвалися внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у Соломʼянському районі Києва. Водій Mercedes на великій швидкості виїхав на пішохідну зону. Нині він у реанімації. Ще двоє чоловіків та жінка з травмами перебувають у лікарні.

Дмитро Бондарчук народився 4 липня 2002 року в місті Боярка Київської області. Після навчання в Національній академії внутрішніх справ він присвятив своє життя службі в поліції. Пройшов шлях від поліцейського управління поліції в метрополітені до старшого дільничного офіцера поліції Солом’янського управління поліції. Колеги знали його як відповідального, рішучого та професійного правоохоронця, який користувався авторитетом і повагою серед особового складу.

Денис Будченко народився 19 березня 2005 року в Рівненській області. Після закінчення Національної академії внутрішніх справ розпочав службу дільничним офіцером поліції в Солом’янському управлінні поліції. Попри молодий вік, він зарекомендував себе сумлінним, принциповим та щирим поліцейським, який з честю ніс службу та був відданий обраній професії.

Національна поліція України висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям і колегам загиблих поліцейських, а також цивільних громадян. Розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голови у глибокій скорботі.

Аварія сталася близько 17:30 години на перехресті вулиць Вадима Гетьмана та Ушинського. За попередньою інформацією, водій автомобіля Mercedes рухався на великій швидкості, через що не впорався із керуванням та виїхав на пішохідну зону.

Попередньо встановлено, що внаслідок аварії на місці події загинуло четверо громадян, ще троє отримали травми.

На місці події працює слідчо-оперативна група з розслідування ДТП главку поліції Києва та патрульні. Усі обставини встановлюються.

Відділ комунікації поліції Києва