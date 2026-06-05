17-річну дівчину підозрюють у вбивстві військового на Житомирщині

4 червня до поліції звернулась жителька обласного центру з повідомленням про те, що вона виявила в своїй оселі померлого квартиранта. 27-річний чоловік був військовослужбовцем ЗСУ.

Слідчі поліції розпочали досудове розслідування. З місця події вилучили посуд із залишками порошкоподібної речовини та інші речові докази. Тіло загиблого було направлено для проведення судово-медичної експертизи.

У результаті оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що до злочину причетна 17-річна жителька м. Бердичева. Дівчину розшукали за місцем проживання та затримали.

Попередньо встановлено, що вона спілкувалася в телеграм-каналі з чоловіком, який імовірно є представником спецслужб РФ. За його вказівкою наприкінці травня дівчина отримала через поштомат посилку, в якій знаходилась кристалічна речовина, попередньо – метадон. Куратор дав їй завдання зустрітися з військовослужбовцем. Фігурантка погодилася та пішла з новим знайомим до орендованого ним помешкання. Там вона підсипала до алкоголю наркотик, а коли чоловік втратив свідомість – пішла геть.