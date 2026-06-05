15 років тюрми отримала чинна суддя – голова Полтавського райсуду, яка працювала на фсб￼

За матеріалами Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримала агентка фсб, яку СБУ затримала у квітні 2023 року у Полтаві. Нею виявилась завербована ворогом голова місцевого районного суду, яка «зливала» локації Сил оборони на півдні України і пропагувала рашизм.

За матеріалами справи, на початку повномасштабної війни жінка перебувала у Бердянську, де на той час працювала суддею міськрайонного суду.

Після захоплення портового міста посадовиця вийшла на фсб і погодилася співпрацювати з російською спецслужбою.

Встановлено, що у березні 2022 року вона передала рашистам дані про переміщення трьох бійців окремого загону спецпризначення «Азов» з Маріуполя у напрямку Мангуша.

Крім цього, задокументовано, як зрадниця рекомендувала своєму куратору від фсб кандидатури на посаду гауляйтера Бердянська та керівника захопленої місцевої лікарні.

Паралельно з цим зловмисниця агітувала своїх колег підтримати кремлівський режим і співпрацювати з ворогом.

За матеріалами справи, влітку 2022 року посадовиця виїхала на підконтрольну Україні територію, де згодом влаштувалася до Полтавського райсуду.

Співробітники СБУ затримали її в робочому кабінеті держустанови.

На підставі доказів, зібраних слідчими Служби безпеки, суд визнав зловмисницю винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Запорізькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.