Редіс: понад 700 військовослужбовців бригади «Азов» вже п’ятий рік знаходяться у російському полоні

Про це повідомляє командир АЗОВу Денис Прокопенко “Редіс”.

Під час сьогоднішнього обміну додому повернулись 33 бійців 1-го корпусу НГУ «Азов», з яких лише 2 бійця ОЗСП «Азов», які боронили Маріуполь.

Те, що понад 700 військовослужбовців бригади «Азов» вже п’ятий рік знаходяться у російському полоні і потрапляють в списки на обмін в мінімальній кількості, свідчить про те, що всі ми суттєво недопрацьовуємо.

Кожен день, який мої побратими проводять в російських тюрмах, загрожує їхнім життям. Це не гучні слова, не риторичний прийом та не маніпуляція. Загибель азовця Олександра Крохмалюка, якого закатували у російському полоні, є жахливим підтвердженням цього. Фактом, з думкою про який ми маємо прокидатись щодня, запитуючи себе «Що я можу зробити сьогодні, аби подібне не повторилось?».

Якщо ми не посилимо тиск на Росію в питанні обміну військовополонених азовців, якщо не знайдемо нові шляхи та інші підходи до вирішення цієї проблеми, росіяни продовжать вбивати тих, хто прийняв на себе перші та найважчі удари цієї війни, відтягнувши колосальні сили росіян на себе в Маріуполі.

Дякую кожному, хто пам’ятає про це і докладає максимум зусиль, аби азовці нарешті повернулись з російської неволі.