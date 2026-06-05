На війні загинув представник вірменської діаспори, Герой України – Давид Тоноян

З глибоким сумом повідомляємо про загибель Давида Гагіковича Тонояна, який віддав своє життя, захищаючи Україну та виконуючи бойове завдання на Сумському напрямку.

У найскладніший для країни час Давид став на захист Батьківщини та до останнього залишався відданим військовій присязі, своєму обов’язку та побратимам. Його мужність, сила духу та самопожертва назавжди залишаться прикладом відданого служіння Україні.

Від імені Спілки вірменської молоді України висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам загиблого воїна. Поділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голови у скорботі.

Світла пам’ять про Давида Тонояна назавжди залишиться в серцях людей, які його знали, та в історії боротьби українського народу за свободу і незалежність.

Арман Акопян

Голова Спілки вірменської молоді України