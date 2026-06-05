Начальника Луцького ТЦК затримали на хабарі у 7000$ (ВІДЕО)

Виконувача обов’язків начальника Луцького міського ТЦК та СП затримали на хабарі в розмірі 7 тисяч доларів США. За даними правоохоронних органів, посадовець вимагав гроші за сприяння у незаконному ухиленні від мобілізації — а саме за оформлення документів про непридатність до військової служби.

Дії посадовця попередньо кваліфіковані за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Наразі триває досудове слідство для встановлення всіх обставин правопорушення та виявлення можливих спільників і посередників.