В Канаді помер сотник УПА – Петро Потічний

Сумну звістку повідомив офіцер ЗСУ, журналіст Вахтанг Кіпіані.

Прийшла сумна вістка з Канади. Пішов у засвіти професор Петро Потічний. Після того як бандити з АК вбили в його рідному селі Павлокома понад 350 українців приєднався до УПА до легендарної сотні “Громенка”.

Йому було тоді 14 років, відтак і псевда – “Воробчик”, “Малий”. Головна справа його життя – заснована разом з Євгеном Штендерою-“Прірвою” серія “Літопис УПА”. Ці більше сотні зелених томів – безцінне джерело для дослідників. По суті, це прижиттєвий пам”ятник всім Героям УПА. Свого часу пан Петро завітав до мене в гості у Києві разом з колегами з “Літопису”. Вічна пам’ять.