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$15 000 за фіктивну інвалідність для виїзду за кордон: у Львові затримали ексдепутата та його сина

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  • Коментарі Вимкнено до $15 000 за фіктивну інвалідність для виїзду за кордон: у Львові затримали ексдепутата та його сина

Колишній депутат однієї із сільрад Жовківського району та його 46-річний син, за даними слідства, організували схему заробітку на військовозобов’язаному, який планував виїхати за кордон.

66-річний львів’янин і його син запропонували чоловікові два варіанти:

• за 15 000 доларів США – оформлення медичних документів для встановлення інвалідності ІІІ групи з правом виїзду;

• за 10 000 доларів США – незаконний перетин кордону поза пунктами пропуску.

Чоловік обрав перший варіант. Після цього батько і син неодноразово зустрічалися з ним у публічних місцях поблизу торгових центрів, узгоджували деталі та давали вказівки.

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Згодом сума зросла: спочатку вимагали додатково 40 000 грн за виготовлення документів, а пізніше ще 11 000 грн – за «стаціонарне лікування» без перебування пацієнта.

Для «переконання» його кілька разів возили до медзакладу у Львівській громаді, однак із лікарями він не контактував – чекав у авто, поки оформлювали документи.

Наприкінці травня підозрювані повідомили, що документи майже готові, та попросили оплату. Після отримання першої частини їх затримали правоохоронці.

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За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури обом повідомлено про підозру в організації та сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України, вчиненому з корисливих мотивів групою осіб (ч. 3 ст. 332 КК України).

Тривають слідчі дії, встановлюються інші причетні, зокрема серед працівників медзакладу.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в суді.

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