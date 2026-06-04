$15 000 за фіктивну інвалідність для виїзду за кордон: у Львові затримали ексдепутата та його сина

Колишній депутат однієї із сільрад Жовківського району та його 46-річний син, за даними слідства, організували схему заробітку на військовозобов’язаному, який планував виїхати за кордон.

66-річний львів’янин і його син запропонували чоловікові два варіанти:

• за 15 000 доларів США – оформлення медичних документів для встановлення інвалідності ІІІ групи з правом виїзду;

• за 10 000 доларів США – незаконний перетин кордону поза пунктами пропуску.

Чоловік обрав перший варіант. Після цього батько і син неодноразово зустрічалися з ним у публічних місцях поблизу торгових центрів, узгоджували деталі та давали вказівки.

Згодом сума зросла: спочатку вимагали додатково 40 000 грн за виготовлення документів, а пізніше ще 11 000 грн – за «стаціонарне лікування» без перебування пацієнта.

Для «переконання» його кілька разів возили до медзакладу у Львівській громаді, однак із лікарями він не контактував – чекав у авто, поки оформлювали документи.

Наприкінці травня підозрювані повідомили, що документи майже готові, та попросили оплату. Після отримання першої частини їх затримали правоохоронці.

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури обом повідомлено про підозру в організації та сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України, вчиненому з корисливих мотивів групою осіб (ч. 3 ст. 332 КК України).

Тривають слідчі дії, встановлюються інші причетні, зокрема серед працівників медзакладу.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в суді.