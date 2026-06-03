Під час російської атаки на Київ загинула 29-річна мати двох дітей

У ніч на 2 червня внаслідок ракетного удару по Києву загинула 29-річна Вероніка. Жінка разом із двома маленькими синами прямувала до укриття.
Старшому хлопчику майже 5 років, молодшому — майже 3. Один із дітей отримав незначні травми, іншому знадобилася операція.
За словами рідних, Вероніка працювала стилісткою та майстринею манікюру. Діти ще не знають про загибель матері.
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