Під час російської атаки на Київ загинула 29-річна мати двох дітей

У ніч на 2 червня внаслідок ракетного удару по Києву загинула 29-річна Вероніка. Жінка разом із двома маленькими синами прямувала до укриття.

Старшому хлопчику майже 5 років, молодшому — майже 3. Один із дітей отримав незначні травми, іншому знадобилася операція.

За словами рідних, Вероніка працювала стилісткою та майстринею манікюру. Діти ще не знають про загибель матері.