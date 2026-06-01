У Києві презентували “Софію Київську” Тараса Шевченка

Майже 180 років цю роботу Тараса Шевченка вважали втраченою.
Її не бачили покоління українців. Про неї знали лише з чорно-білої фотокопії.
І раптом вона знову з’явилася.
У «Софії Київській» презентували знайдену акварель, створену Тарасом Шевченком та Михайлом Сажиним у 1846 році для альбому «Види Києва».
Подумати тільки.
На цьому зображенні — Київ, який бачив сам Шевченко.
Без автомобілів. Без електрики. Без сучасних мостів і висоток.
Той самий Михайлівський Золотоверхий монастир, ті самі київські пагорби, але ще в середині XIX століття, коли місто виглядало зовсім інакше.
І як знаково, що ця знахідка стала відомою саме напередодні Дня Києва.
Наче місто зробило подарунок своїм мешканцям і всій Україні — повернуло частинку своєї пам’яті, яку вже майже не сподівалися знайти.
Шевченко був не лише поетом.
Він був художником світового рівня.
У 1846 році він працював у Києві, замальовуючи історичні пам’ятки для Археографічної комісії. Саме завдяки таким роботам ми можемо побачити українську столицю такою, якою вона була майже два століття тому.
І в цьому вся сила цієї знахідки.
Це не просто стара акварель.
Це ще один живий фрагмент Києва, який повернувся до нас через час.