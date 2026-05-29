Румунські ЗМІ показали фото ураженого “Шахедом” будинку

У Румунії з’явилися фотографії зсередини квартири на верхньому поверсі багатоповерхівки у Галаці, куди вночі 29 травня влучив дрон, ідентифікований як російський апарат типу “Шахед”.

Кадри з місця влучання дрона свідчать, що вибух проломив дах над крайнім 10-м поверхом над вхідною зоною квартири. 

На стелі коридору квартири видніється дірка довжиною понад 2 метри і шириною понад метр з уламками арматури, у коридорі видно сліди пожежі. 

Значні пошкодження видно безпосередньо на даху багатоповерхівки, вибиті вікна загального коридору біля виходу на дах. 

Раніше повідомляли, що у помешканні перебували 52-річна жінка з 14-річною дитиною, вони госпіталізовані з незначними травмами.

