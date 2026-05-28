У Дніпрі затримано чоловіка, який зґвалтував та задушив 11-річного хлопчика

28 травня 2026 року близько 10:00 у покинутій будівлі в місті Дніпро виявлено тіло 11-річного хлопчика з ознаками насильницької смерті. У дитини були зв’язані руки та наявні тілесні ушкодження.

У ході проведення слідчих та оперативних заходів встановлено та затримано 40-річного чоловіка.

За його словами, 27 травня близько 12:30 він згвалтував малолітнього, а потім задушив його.

Дитина вважалася безвісти зниклою з вечора 26 травня. Попередньо, затриманий був знайомим потерпілого.

За процесуального керівництва Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра готується повідомлення про підозру за фактом умисного вбивства малолітньої дитини (п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України). Наразі керівництво Дніпропетровської обласної прокуратури, Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра, ювенальні прокурори та правоохоронці працюють на місці події й встановлюють усі обставини злочину.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в суді.