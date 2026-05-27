Ввозили як гуманітарну допомогу, продавали за готівку: на Волині викрили злочинну схему з автомобілями для Сил оборони

Оперативні співробітники Волинського прикордонного загону викрили незаконну схему ввезення транспортних засобів на територію України під виглядом гуманітарної допомоги для потреб військових.

За попередніми даними, організував протиправну діяльність 30-річний житель Ковельського району. Для безперешкодного переміщення автомобілів через державний кордон він використовував документи та реквізити благодійних організацій, декларуючи транспортні засоби як гуманітарну допомогу для Збройних Сил України.

До реалізації схеми були залучені й інші особи. Вони займалися оформленням необхідних документів, ввезенням автомобілів в Україну та їх подальшим продажем за готівкові кошти.

У ході санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів та на території автомобільної стоянки правоохоронці вилучили десять транспортних засобів, документи, чорнові записи, мобільні телефони та грошові кошти. Наразі вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене майно.

Досудове розслідування здійснюється за ч. 1 ст. 201-4 Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють усіх осіб, які можуть бути причетними до функціонування незаконної схеми.

Заходи з викриття правопорушення прикордонники проводили спільно з детективами Бюро економічної безпеки та співробітниками Управління СБУ у Волинській області під процесуальним керівництвом Волинської обласної прокуратури.