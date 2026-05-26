Вторгнення Росії в Україну

Роберт Бровді дав зрозуміти путінському васалу Лукашенку, що в разі чогось “птахи мадяра” знищать мінський неокомуністичний режим луки

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт (Мадяр) Бровді, коментуючи загрози з боку Білорусі, заявив, що військові вже визначили 500 цілей на території цієї країни. Він також закликав самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка “не лізти в очі”.

“Мінському гауляйтеру Лукашеску: пес, що лає, не кусає. Птах хижий не такий. Перші 500 цілей вже на олівці. Безкоштовна і дуже практична порада: не лізь у очі Україні”.

Мадяр також відреагував на погрози російського глави МЗС Сергія Лаврова, який напередодні заявив, що Росія планує “системні удари по об’єктах у Києві”.

Командувач СБС нагадав, що 9 із 13 уражених російських НПЗ зупинили роботу після атак українських безпілотників.

