На Чернігівщині чоловік ґвалтував малолітніх падчерок

У Чернігівській області правоохоронці затримали 26-річного чоловіка, якого підозрюють у вчиненні особливо тяжких злочинів проти статевої свободи та недоторканості малолітніх дітей.

За даними слідства, 26-річний чоловік проживав в одному із сіл Ніжинського району разом із дружиною та її двома доньками віком 13 та 10 років.

У квітні цього року чоловік зґвалтував 13-річну падчерку у їхньому будинку. Наступного місяця він зґвалтував іншу дівчинку, коли вони вдвох пішли на риболовлю.

Староста села помітила, що чоловік проводить багато часу наодинці з дітьми й повідомила про це матір. До школи, де навчаються дівчата, запросили правоохоронців, яким діти усе розповіли.

Керівник Ніжинської окружної прокуратури повідомив про підозру чоловіку у вчиненні особливо тяжких злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітніх дітей (ч. 4 ст. 152, ч. 6 ст. 152 КК України).

Підозрюваного затримано. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У разі доведення вини чоловіку може загрожувати довічне позбавлення волі.

Потерпілим надано психологічну допомогу.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в суді.