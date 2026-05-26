На Запоріжжі окупанти знищили церкву, яка пережила дві війни

У прифронтовому селі Терсянка Запорізької області російські війська знищили старовинну протестантську церкву Святих Петра і Павла, збудовану у 1911 році коштом місцевих землевласників і німецької громади. Удар по будівлі росіяни завдали авіабомбою 23 травня.

Про злочин окупантів написала у соцмережах місцева активістка Лариса Євсєєва.

“Німецькі загарбники не знищили стару школу і церкву, а ці сучасні варвари розбили її вщент”, – написала Лариса Євсєєва.

Кірха є унікальною матеріальною спадщиною німецьких поселенців, які мешкали на Запоріжжі понад 200 років тому. Храм пережив революції, сталінські репресії та Першу і Другу світові війни, однак не витримав російських обстрілів.

До повномасштабної війни говорили про можливість проведення ремонту, відновлення та збереження кірхи. Сьогодні ця пам’ятка зруйнована росіянами – вона не “дожила” до свого 115 річчя двох тижнів.

Кірху звели у 1911 році переселенці з Німеччини та Нідерландів, які на березі Терси заснували лютеранську громаду “Фріденфельд”, що з німецької перекладається як “Мирне поле” (перша назва села Терсянка).

На дзвіниці було три дзвони – один великий з колотушкою, яка повинна була ударяти, і два малих, які висіли вільно.

Вражала церква і всередині. Ряди рожево-мармурових бетонних колон тяглися зправа і зліва через всю будівлю. Дві просторові зали через органну залу були з’єднані між собою.

Орган фірми «Бах і Шунт» доставили з Штутгарта. Він мав 20 дзвінких голосів, 2 клавішні, 2 трансмісії і багато іншого.

Урочисте відкриття відбулося 5 червня 1911 року. Церква діяла до осені 1934 року – останнього пастора заарештували та розстріляли. А восени 1941 німецькі сім’ї були депортовані до Казахстану. Після Другої світової війни будівлю використовували як зерносховище. Наприкінці 1980-х років тут облаштували кінозал із фоє, сценою та підсобними кімнатами. Але, попри перебудови, зовні споруда зберігала вигляд лютеранського храму.