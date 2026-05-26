В Тернопілі судять ТЦКшника, який ледь не вбив чоловіка: медики зафіксували переломи ребер та травми грудної клітки

За процесуального керівництва Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру військовослужбовцю об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки за фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження.

За даними слідства, у травні 2026 року під час проведення заходів з оповіщення військовозобов’язаних на території м. Тернополя між учасниками групи оповіщення та громадянином виник конфлікт.

У ході інциденту, який стався поблизу гаражного приміщення в одному з районів міста, військовий застосував фізичну силу до 49-річного місцевого мешканця – завдав йому декілька ударів у грудну клітку.

Унаслідок побиття потерпілий зазнав тяжких ушкоджень, небезпечних для життя в момент заподіяння, зокрема переломів ребер та травми грудної клітки.

Дії посадовця кваліфіковано за ч. 1 ст. 121 КК України. Прокурори готують клопотання про обрання для підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Разом з тим надається правова оцінка діям інших ймовірно причетних осіб.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в суді.