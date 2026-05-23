СБУ та СБС ЗСУ нищать логістику й бази окупантів на Луганщині (ВІДЕО)

Співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях разом із військовослужбовцями 1-го окремого центру безпілотних систем СБС ЗСУ вразили черговий ворожий ешелон і резервуари з пальним, а також польові склади БК, ремонтні бази та об’єкти телекомунікаційної інфраструктури противника.

Співробітники СБУ встановлювали точні координати цілей, після чого побратими із СБС завдавали високоточних ударів дронами «FirePoint-2» по об’єктах окупантів у тимчасово окупованих Луганську, Кадіївці, Білокуракиному, а також у Сіверськодонецькому та Сватівському районах області. У результаті операцій знищено пункт дислокації особового складу ворога, ремонтну базу, де обслуговувались ворожі БпЛА, будівлю окупаційної «поліції», а також значну кількість техніки та запасів пального противника.

Втрати ворога в живій силі склали понад 80 осіб убитими та пораненими. Масштабні пожежі після уражень були зафіксовані навіть супутниковими системами моніторингу.