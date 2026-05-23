Росія завдала удару безпілотником по траурній колоні, що рухалася на одне з кладовищ у Сумах

У суботу, 23 травня, російський дрон атакував траурну колону на околиці міста Суми. Є постраждалі. Одна людина загинула.

Про це повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

«Цинічна атака. Сьогодні російський дрон атакував траурну колону на околиці Сум. Наразі з’ясовуються всі обставини та наслідки удару», — наголосив чиновник.

Що відомо про атаку

Начальника Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко додав, що росіяни вдарили FPV-дроном, попередньо на оптоволокні. У момент атаки похоронна процесія рухалась на одне з міських кладовищ.

«Внаслідок влучання в проїжджу частину, поруч з автобусом», — додав голова МВА.

Жертви атаки

Згодом в ОВА повідомили, що у лікарні помер чоловік, який отримав надважкі поранення внаслідок удару. Наразі встановлюють його особу.

В.о. Сумського міського голови Артем Кобзар повідомив, що поранено дев’ять людей. Потерпілих шпиталізували до медзакладів.

Зауважимо, у Сумах о 10:49 було оголошено чергову повітряну тривогу. В обласному центрі сталося кілька вибухів.