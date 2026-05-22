СБУ та БЕБ викрили ділків, які вкрали понад 71 млн гривень під час закупівлі продовольства для ЗСУ у 2022-2024 роках

Військова контррозвідка Служби безпеки спільно з БЕБ та за сприяння Міністра оборони України викрила масштабну схему привласнення бюджетних коштів на держзакупівлях для ЗСУ.

За матеріалами справи, йдеться про розкрадання понад 71 млн грн на постачанні оптових партій продовольчих товарів для української армії у період 2022–2024 років.

Як встановило розслідування, до організації оборудки причетний колишній очільник Департаменту державних закупівель Міноборони.

Перебуваючи на посаді у зазначений вище період, фігурант залучив до незаконної діяльності трьох керівників афілійованих комерційних структур.

Для реалізації «схеми» посадовець організував укладання з ними договорів на постачання продовольства до військових частин ЗСУ на загальну суму майже 400 млн грн.

Утім, після надходження державних коштів на рахунки підрядники відвантажили замовникам продукцію, яка не відповідає вимогам ДСТУ і встановленим нормам продзабезпечення українських воїнів.

У такий спосіб ділки штучно здешевили для себе вартість товарів, а отриману «різницю» розподіли між усіма учасниками оборудки.

Під час обшуків у зловмисників виявлено смартфони, комп’ютерну техніку та документацію з доказами злочинів.

Наразі всім чотирьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою).

Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів. Триває розслідування для притягнення всіх винних до відповідальності.

Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора.