Прах полковника УНР Андрія Мельника вже в Києві

22 травня ц. р. прах Голови ОУН полковника Андрія Мельника і дружини Софії доставлений до Патріаршого Собору УГКЦ.

І це не випадково! Саме митрополит УГКЦ Андрей Шептицький благословляв Полковника на становище Голови ОУН і підтримав його боротьбу за відновлення державної самостійності України.

Церква у всі часи зберігала памʼять про Полковника, молися за нього і його дружину у підпіллі в Україні та на еміграції.

Нарешті, перші молитви здійснено у Києві, головному храмі Церкви у присутності праху світлої памʼяті подружжя Мельників.

Низький уклін Патріарху Святославу за те, що першими у столиці прийняли Голову ОУН Андрія Мельника і його дружину Софію.

Вчора, 21 травня прах полковника та його дружини урочисто зустріли в Ужгороді на кордоні з Словаччиною.