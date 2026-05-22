Митрополита МП засудили за розпалювання релігійної ворожнечі

Митрополит Макарівський, вікарій Київської Митрополії Антоній УПЦ МП (у миру – Василь Фіалко) отримав вирок за розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті, а також непряме обмеження прав і встановлення непрямих привілеїв за релігійною ознакою. Суд призначив йому два роки позбавлення волі, які замінив на два роки іспитового терміну.

Також до священнослужителя застосовано додаткове покарання у вигляді позбавлення права обіймати посади керівника релігійних управлінь та єпархій терміном на два роки.

Як стало відомо з тексту вироку, митрополита судили за події 2022 року, коли він очолював Хмельницьку і Шепетівську єпархію УПЦ МП.

У суді обвинувачений не визнав вини. Повідомив, що не пригадує подій і обставин богослужіння від 22 травня 2022 року, оскільки минуло багато часу. Однак якщо когось образив, то попросив вибачення за це. Зазначив, що все своє життя закликав людей до миру та злагоди.

Крім того, митрополит Антоній наголосив на стрімкому розвитку цифрових технологій, а тому не виключає того, що вказане відео в соціальній мережі могло бути результатом дії штучного інтелекту.

Водночас, на думку суду, попри не визнання провини обвинуваченого, його винуватість повністю підтверджується дослідженими доказами.

У вироку зазначено, що, суд, звільнивши обвинуваченого від відбування основного покарання, поклав на нього низку обов’язків: повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання та роботи, а також не виїжджати за межі України без відповідного погодження з вказаним органом.

Додамо, що правоохоронці взялися за митрополита Антонія після відповідної заяви про злочин, яку написали двоє людей. У суді вони заявили, що є віруючими та патріотично налаштованими, а проповідь владики, яку вони побачили у соцмережі, «вносить розбрат у суспільство…, розпалює релігійну ворожнечу всередині країни під час неспровокованої війни Російської Федерації проти України».

Майже два мільйони гривень намагався приховано винести зі Свято-Покровського собору колишній керівник Хмельницької єпархії УПЦ МП митрополит Антоній (Фіалко). За попередньою домовленістю із ревізійною комісією, що стежить за передачею майна собору Православній Церкві України, 20 липня митрополит мав забрати з єпархіального будинку особисті речі. Серед них була і сумка з великою сумою готівки. У переліку майна, яке належить Антонію (Фіалко) і яке погодила комісія, гроші не згадувалися.

Поліція порушила кримінальне провадження через замах на крадіжку майже двох мільйонів гривень, які пробував винести екскеруючий Хмельницькою єпархією УПЦ МП із Свято-Покровського кафедрального собору.

Хмельницький суд ухвалив рішення про повернення 1,79 млн грн колишньому очільнику Хмельницької єпархії УПЦ МП митрополиту Антонію (Василю Фіалку).