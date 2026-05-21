Історія майора НГУ Євгенія Лахненка (ВІДЕО)

45-річний Євгеній Лахненко – майор НГУ, киянин, військовослужбовець 1-ї Президентської бригади оперативного призначення Національної гвардії України – «Буревій». Євгеній на фронті – з 2023-го року. Брав участь в обороні Київщини, воював на Донеччині та Харківщині.

9 жовтня 2025 року, виконуючи бойове завдання на Куп’янському напрямку, отримав важкі поранення після удару ворожого fpv-дрона. В результаті – лишився кінцівок руки і ноги. Євгеній не втрачає життєвого оптимізму. Він пройшов складну реабілітацію, продовжує свою військову службу, щодня підтримує себе в формі.

«Басейн дуже сильно допомагає фізичному і ментальному відновленню. Таке відчуття, що ти ніби на морі. У тебе працюють всі м’язи. Тому ліпше басейну для реабілітації нічого немає», – радить Євгеній Лахненко бійцям, хто також проходитиме відновлення.

Ми зустрілися із Євгенієм під час ранкового тренування. Він виконував водні вправи із тренером. А вже у перерві мали можливість поспілкуватися із ветераном, розпитати про спортивні плани.

«Звісно, продовжуватиму займатися спортом. Як отримав бігову стопу, одразу протестив її. Вже пробіг на ній свої перші 9 км гірськими стежками Львівщини. В найближчих планах – братиму участь у марафонах», – ділиться своїми спортивними досягненнями Євгеній Лахненко.

