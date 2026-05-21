“Шкільне кохання”:в Чехії школяр порізав колишню кохану через ревнощі

У чеському Пардубіце звичайний навчальний день перетворився на справжній жах.

За даними місцевих ЗМІ, хлопець напав із ножем на ученицю після розриву стосунків. Дівчину у важкому стані забрала швидка, а зі школи терміново евакуювали близько 200 студентів.

Поліція затримала підозрюваного просто на місці.

І знаєте, що найбільше лякає?

Те, як часто останнім часом особисті образи, ревнощі та нестабільна психіка перетворюються на агресію. Люди перестають вміти переживати біль, відмову чи конфлікти без ненависті та насильства.

