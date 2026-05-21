Угорщина готова підтримати санкції проти РПЦ

Новий угорський уряд на чолі з Петером Мадяром висловив готовність підтримати санкції щодо Московського Патріарха Кирила.

Посли Європейського Союзу обговорюють «мініпакет» санкцій проти приблизно десятка людей, зокрема щодо Патріарха РПЦ Кирила, якого раніше захищав експрем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Угорський політик і близький соратник Мадяра сказав Euronews, що Угорщина продовжить блокувати ухвалення санкцій, які «підривають економічну стабільність Угорщини», проте очікує, що новий уряд не блокуватиме рішення щодо конкретних людей, санкції проти яких посилять тиск на Росію.

Вперше проти Патріарха Кирила ЄС хотів запровадити санкції у 2022 році через підтримку повномасштабного вторгнення в Україну. Тоді Угорщина й уряд Віктора Орбана заблокували це рішення, і Кирила виключили із санкційних списків.