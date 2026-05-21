Стало відомо, яку суму отримає Олександр Усик за бій у країні фараонів

Боксер Олександр Усик підходить до бою з Ріко Верховеном як один із найкращих боксерів сучасності та непереможений чемпіон. Проте, якщо відкинути поверхневі ярлики та зануритися в сухі цифри й залаштунки підготовки, стає зрозуміло, що нідерландець — це не Френсіс Нганну, і він готувався до цієї дуелі не кілька місяців, а понад десять років. Цей бій буде протистоянням як двох різних стилів, так і тестом на витривалість для обох боксерів.

Вже зовсім скоро, 23 травня, боксери зійдуться в двобої.

Стало відомо, скільки зароблять чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик та легенда кікбоксингу Ріко Верховен за прийдешній титульний бій у Єгипті.

За інформацією нідерландського видання Panorama, заробіток українського боксера може сягнути 100 мільйонів доларів.

Це один з найбільших гонорарів у кар’єрі Усика. Для прикладу, за реванш проти британця Тайсона Ф’юрі український чемпіон заробив 114 мільйонів доларів.

На папері бій Олександра Усика проти Ріко Верховена виглядає майже парадоксально. З одного боку — один із найкращих боксерів покоління, непереможений чемпіон, олімпійський переможець і абсолют у двох вагових категоріях. З іншого — легенда кікбоксингу, яка має мінімальний досвід саме у професійному боксі.

Через це легко зробити простий висновок: Усик має розібрати суперника технікою, ногами, таймінгом і боксерським IQ. Але простий висновок тут може бути небезпечним.

Верховен не випадковий спортсмен із іншого виду єдиноборств, а один із найуспішніших кікбоксерів сучасності, багаторічний чемпіон GLORY, великий, фізично потужний і звиклий до боїв найвищого рівня. Його головна проблема — не досвід єдиноборств, а саме перехід у правила боксу.

Ріко — це 120 кілограмів чистих, функціональних м’язів. Він не має проблем із зайвою вагою, як Ф’юрі, і не втомлюється після шостого раунду, як класичні важковаговики. У кікбоксингу він утримував титул чемпіона Glory понад 11 років і провів 13 послідовних захистів, маючи шалену серію з 22 перемог поспіль. Його витривалість у ринзі легендарна.