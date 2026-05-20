Затримано високопосадовців поліції трьох областей: серед затриманих начальник ГУНП в Івано-Франківській області

Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора за сприяння Міністра внутрішніх справ і Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції викрили посадовців регіональних управлінь поліції на незаконних схемах.

За матеріалами справи, фігуранти займалися «кришуванням» діяльності моделей в інтернет-платформах із відвертим контентом. Так, за різні суми неправомірної вигоди посадовці гарантували «підопічним» не притягнення їх до відповідальності за протиправний контент.

Серед затриманих правоохоронцями:

начальник ГУНП в Івано-Франківській області;

заступник начальника ГУНП в Івано-Франківській області;

перший заступник начальника ГУНП у Тернопільській області;

заступник начальника ГУНП у Житомирській області;

водій автогосподарства ДУ «Центр обслуговування підрозділів МВС», який виконував роль посередника-кур’єра.

Під час обшуків вилучено докази незаконної діяльності та грошові кошти, ймовірно отримані злочинним шляхом.

Наразі, відповідно до вчинених злочинів, фігурантам повідомлено про підозру за ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Досудове розслідування триває. Вживаються комплексні заходи для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності всіх причетних осіб.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.