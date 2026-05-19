520 пачок цигарок у стелі автомобіля виявили прикордонники в «Угринові» на Львівщині

У пункті пропуску «Угринів» військовослужбовці 7 прикордонного Карпатського загону спільно з оперативними співробітниками 6 та 7 прикордонних загонів викрили спробу незаконного переміщення тютюнових виробів через державний кордон.

Під час огляду мікроавтобуса «Renault» прикордонники виявили сховок з цигарками у стелі транспортного засобу. З автівки дістали 520 пачок цигарок без марок акцизного податку.

За кермом автомобіля перебувала 32-річна жителька Волинської області. За словами жінки, вона прямувала до польського населеного пункту Долгобичув нібито у гості.

Виявлені тютюнові вироби вилучено та передано на склад митниці.

Заходи проводилися у взаємодії з працівниками митниці.