Вторгнення Росії в Україну

Колумбійський боєць 47 окремої механізованої бригади «Маґура» Хайме на псевдо «Торнадо» 110 днів утримував бойову позицію, відбиваючи постійні ворожі атаки

За словами «Торнадо», до того, як доєднатися до лав ЗСУ, він працював у себе на батьківщині монтажником віконних конструкцій.

«Я проходив військову службу 20 років тому. Приїхав до України, щоби зробити свій внесок у добру справу, а також і через гроші. Після зустрічі з рекрутером 47-ї бригади та вступу на службу мене дуже добре підготували. Полігонні тренування тривали понад 20 днів з усіма видами озброєння: гвинтівка, РПГ, інші гранатомети, різне протитанкове та протидронове озброєння, мінна справа», — ділиться легіонер.

«Дуже складно, але ми з товаришем змогли впоратися, і було зроблено усе необхідне. Усе склалося так, як мало бути. Страх був, так, але його треба долати та вміти зберігати спокій, щоб мати змогу вийти зі страху. Поки ти на позиції із дронами над головою — свій страх та інші емоції треба тримати під контролем» — згадує колумбійський воїн.

Водночас він зазначає, що переоцінювати спроможності російських окупантів не варто.

«Вони такі ж люди, як і ми, з плоті і крові. І вбити їх не складніше, ніж інших людей. Але вони приходять зі злом і творять зло у цій країні, в Україні. Тож ми робимо те, що повинні», — додає «Торнадо».

