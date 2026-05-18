18 травня 1944 року для кримськотатарського народу почався один із найстрашніших днів у його історії

Ще до світанку в двері тисяч будинків у Криму почали стукати озброєні співробітники НКВС. Людям давали кілька хвилин на збори. Не пояснювали нічого, не судили, не шукали винних. Карали цілий народ.

Матерів будили серед ночі. Дітей витягували з ліжок. Старі люди не розуміли, куди їх везуть. Багато чоловіків тоді воювали у складі Червоної армії, а їхні родини в цей час уже заганяли у товарні вагони.

За кілька днів радянська влада депортувала з Криму понад 180 тисяч кримських татар. Для цього залучили десятки тисяч силовиків і десятки ешелонів. Людей везли у закритих вагонах для худоби — без води, без ліків, без нормальної їжі.

У дорозі помирали діти. Помирали літні люди. Помирали від спраги, тифу, виснаження. За різними оцінками, лише під час перевезення загинули тисячі людей. А в перші роки заслання кримськотатарський народ втратив від п’ятої частини до майже половини свого населення. Цілі родини зникали безіменними у чужих степах Середньої Азії.

Після депортації Крим почали заселяти іншими людьми. Покинуті будинки кримських татар передавали переселенцям переважно з росії. Радянська влада намагалася стерти навіть пам’ять про корінний народ півострова — змінювали назви сіл, руйнували цвинтарі, витісняли мову й культуру.

Кримським татарам десятиліттями забороняли повернутися додому. Їх тримали під наглядом у так званих “спецпоселеннях”, оточених охороною та колючим дротом. За спробу залишити місце заслання люди ризикували отримати роки таборів.

Та навіть після всього пережитого вони не перестали боротися. У 1950–1980-х роках кримські татари виходили на протести, писали звернення, вимагали права повернутися на батьківщину. І зрештою вистояли.

У 2015 році Україна офіційно визнала депортацію кримськотатарського народу геноцидом. Але для багатьох кримських татар ця трагедія не є лише сторінкою з підручника. Це історія їхніх дідусів і бабусь. Їхніх родин. Їхнього болю.

І особливо страшно усвідомлювати, що народ, який уже пережив радянські репресії, після 2014 року знову зіткнувся з переслідуваннями в окупованому Криму — арештами, обшуками, викраденнями та заборонами.

18 травня — це не просто дата.

Це день пам’яті про людей, яких намагалися позбавити дому, голосу та права існувати на власній землі.

Пам’ятаємо.