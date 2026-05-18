Угорщина скасувала незаконні рішення щодо інкасаторів українського Ощадбанку

Угорщина скасувала рішення про депортацію та трирічну заборону на в’їзд і перебування на території Шенгенської зони щодо всіх семи співробітників Ощадбанку, затриманих угорськими силовиками у березні в Будапешті.

Рішення ухвалила Генеральна дирекція поліції у справах іноземців Угорщини на підставі повідомлення компетентного органу з питань конституційного захисту. У ньому йшлося про відкликання попередніх висновків про те, що українські інкасатори нібито становлять загрозу національній безпеці Угорщини.

Зазначається, що відповідне повідомлення надійшло вже після оскарження відповідних рішень у судовому порядку. Угорська сторона не стала очікувати завершення розгляду та самостійно скасувала застосовані обмеження.

Крім того, Угорщина постановила негайно видалити відповідні записи з державних реєстрів.