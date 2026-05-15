На Хмельниччині ліквідували вбивцю капітана поліції Сергія Чорного

15 травня 2026 року у селі Терлівка Летичівської територіальної громади Хмельницького району на працівників поліції було скоєно озброєний напад. Унаслідок отриманих поранень 33-річний капітан поліції загинув.

Сергій присвятив службі в органах внутрішніх справ України понад п’ятнадцять років. У 2014 році він закінчив Львівський державний університет внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство». Колеги знали його як принципового, відповідального та відданого Присязі поліцейського, який завжди першим приходив на допомогу людям.

Сергій Чорний працював інспектором сектору реагування патрульної поліції відділу поліції № 3 Хмельницького РУП ГУНП у Хмельницькій області. Його смерть — непоправна втрата для родини, колег та всієї поліцейської спільноти. У правоохоронця залишились батьки, дружина та двоє дітей.

Втікаючи, він кинув гранату у бік лісників, які рухались на авто. На щастя, вони не постраждали. Йому було вже байдуже, кого позбавляти життя. У якусь хвилину рішення не вчиняти порушень через те, що позбавлений права керування авто, перетворилося у рішення вбивати.

На пошуки злочинця були направлені спецпризначенці поліції. Коли нападник побачив бронеавтомобіль поліцейських, він знову почав стріляти. У відповідь поліцейські діяли професійно — стрільця ліквідовано.

Але жодна успішно завершена спецоперація не поверне життя нашому поліцейському, який сьогодні загинув під час виконання службових обов’язків.