СІЗО без Єрмака: за колишнього очільника ОП внесли заставу

За п’ять годин після арешту ексглави Офісу президента Андрія Єрмака, якого підозрюють у причетності до легалізації 460 млн грн під час будівництва будівництва елітного котеджного містечка “Династія” під Києвом, внесли майже 15 мільйонів гривень застави з необхідних 140 мільйонів.

Пише УП.

За даними джерел, кілька людей уже внесли частину застави у сумі 14 500 666 гривень.

Зокрема, Гришкан Григорій Олександрович перерахував 666 гривень, Свириба Сергій Степанович – 6,5 мільйона гривень, а Тапанова Роза Асхатівна – 8 мільйонів гривень.

Таким чином, для внесення повної застави залишається ще понад 125 мільйонів гривень.