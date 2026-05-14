СБУ викрила ділків, які купували кораблі для «тіньового флоту» рф

Служба безпеки України нейтралізувала ще одну схему, за допомогою якої росія обходила міжнародні санкції. За результатами комплексних заходів викрито міжнародне злочинне угруповання, яке на замовлення рф займалося купівлею морських суден для «тіньового флоту» держави-агресора.

Як встановило розслідування, до складу угруповання входили громадяни України та іноземці.

За матеріалами справи, фігуранти підшукували та купували необхідні судна в європейських країнах, забезпечували їхній юридичний супровід та набирали екіпаж. Після цього кораблі виходили у відкрите море, вимикали навігаційно-локаційне обладнання і рухалися до визначеної точки у нейтральних водах. Там їх таємно передавали російській стороні.

Як свідчать наявні дані, рф використовує зазначені судна для потреб своєї нафтової галузі у межах так званого «тіньового флоту».

СБУ задокументувала, як ділки поставили країні-агресорці буксири, які залучаються для супроводу великотоннажних нафтових танкерів під час заходу в порт.

Співробітники Служби безпеки затримали одного з учасників угруповання, який перебував в Україні. Під час обшуків у нього вилучено комп’ютерну техніку і смартфони із доказами оборудки.

Йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111-2 КК України (пособництво державі-агресору).

Зловмиснику загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

СБУ продовжує слідчо-оперативні дії щодо інших учасників схеми, включаючи громадян третіх країн. Досудове розслідування триває.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

