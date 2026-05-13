fbpx
Вторгнення Росії в Україну

Колишнього високопосадовця СБУ судитимуть за колабораційну діяльність

  • admin
  • Коментарі Вимкнено до Колишнього високопосадовця СБУ судитимуть за колабораційну діяльність

Прокурори Офісу Генерального прокурора направили до суду обвинувальний акт стосовно колишнього керівника одного з Департаментів Служби безпеки України часів Януковича. Його обвинувачують у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, у липні 2024 року вказаний посадовець добровільно погодився працювати на окупаційну адміністрацію держави-агресора. Він зайняв посаду так званого «заступника губернатора Запорізької області» в незаконно створеному органі влади на тимчасово окупованій території.

На цій посаді обвинувачений виконує функції представника окупаційної адміністрації та діє в інтересах рф, вчиняючи дії, спрямовані на шкоду суверенітету, територіальній цілісності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України.

Читайте також:  СБУ розслідує понад 80% всіх злочинів, які росіяни вчинили на території України, – очільник СБУ Євгеній Хмара

Це не перше кримінальне провадження щодо ексвисокопосадовця СБУ. Раніше його вже притягнуто до відповідальності за добровільну співпрацю з окупаційною владою на тимчасово окупованій території Запорізької області та зайняття керівної посади у так званій «державній службі безпеки».

Крім того, з 2014 року колишній правоохоронець перебуває в міжнародному розшуку. Його обвинувачують у державній зраді та перешкоджанні акціям протесту під час Революції Гідності у 2013–2014 роках.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо: колишнього Президента України В.Януковича засуджено до 15 років позбавлення волі за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України та підбурювання до дезертирства. Покарання призначено за сукупністю злочинів, зокрема з урахуванням вироку 2019 року, яким його було засуджено до 13 років позбавлення волі за державну зраду та пособництво рф у веденні агресивної війни проти України.

Читайте також:  Українські захисники у бою ліквідували ще одну групу громадян Кенії, які воювали за рф

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Переглядів: 9

Читайте також: