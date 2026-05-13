Колишнього високопосадовця СБУ судитимуть за колабораційну діяльність

Прокурори Офісу Генерального прокурора направили до суду обвинувальний акт стосовно колишнього керівника одного з Департаментів Служби безпеки України часів Януковича. Його обвинувачують у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, у липні 2024 року вказаний посадовець добровільно погодився працювати на окупаційну адміністрацію держави-агресора. Він зайняв посаду так званого «заступника губернатора Запорізької області» в незаконно створеному органі влади на тимчасово окупованій території.

На цій посаді обвинувачений виконує функції представника окупаційної адміністрації та діє в інтересах рф, вчиняючи дії, спрямовані на шкоду суверенітету, територіальній цілісності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України.

Це не перше кримінальне провадження щодо ексвисокопосадовця СБУ. Раніше його вже притягнуто до відповідальності за добровільну співпрацю з окупаційною владою на тимчасово окупованій території Запорізької області та зайняття керівної посади у так званій «державній службі безпеки».

Крім того, з 2014 року колишній правоохоронець перебуває в міжнародному розшуку. Його обвинувачують у державній зраді та перешкоджанні акціям протесту під час Революції Гідності у 2013–2014 роках.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо: колишнього Президента України В.Януковича засуджено до 15 років позбавлення волі за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України та підбурювання до дезертирства. Покарання призначено за сукупністю злочинів, зокрема з урахуванням вироку 2019 року, яким його було засуджено до 13 років позбавлення волі за державну зраду та пособництво рф у веденні агресивної війни проти України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.