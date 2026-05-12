СБУ викрила коригувальницю російських атак по Слов’янську, яка зливала інформацію своєму сину-бойовику армії рф

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Донеччині ще одну російську агентку. Зловмисниця наводила ракетно-бомбові та дронові атаки рашистів по Слов’янську та прилеглих територіях.

Як встановило розслідування, коригувальницею виявилась завербована ворогом місцева безробітна. Щоб залучити жінку до співпраці, російські спецслужбісти задіяли її сина – учасника збройних угруповань Південного військового округу країни-агресора, який воює на східному фронті.

Використовуючи сина-бойовика як «зв’язкового», рашисти доручили агентці відстежити місця тимчасового базування Сил оборони у прифронтовому місті та його околицях.

У разі отримання відповідних координат ворог сподівався здійснити по них прицільні удари з використанням дронів-камікадзе, надважких керованих авіабомб та ракетного озброєння.

Для збору розвідданих фігурантка завуальовано під виглядом побутових розмов випитувала у знайомих «новини» про захисників Донеччини.

Згодом жінка встановила додатковий канал агентурного зв’язку через колишню мешканку Слов’янська, яка виїхала до рф і адмініструє ТГ-канал, що використовується рашистами для збору інформації про Сили оборони.

Для неї агентка записувала голосові повідомлення, в яких «зливала» місця розташування та маршрути руху українських військ на Краматорському напрямку.

Служба безпеки викрила і поетапно задокументувала злочини ворожої коригувальниці. Після убезпечення локацій Сил оборони співробітники СБУ затримали агентку.

Під час обшуків у неї вилучено смартфон, який вона використовувала для накопичення розвідданих та агентурного зв’язку.

Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників агентурної мережі рф.

Комплексні заходи проводили співробітниками ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.