Рік тому на війні з рф загинув Максим Неліпа

Український актор, телеведучий та військовослужбовець ЗСУ Максим Неліпа загинув 12 травня 2025 року під час виконання бойового завдання на фронті.

“Макс був не лише шоумен, гуморист, затятий рибалка, але й воїн, захисник України. Спочатку в ТрО, потім в ЗСУ. Останнім часом він “виступав” у Силах безпілотних систем – влаштовував за допомоги БпЛА “запальні” фаєршоу для російських окупантів”, – написав тоді брат Максима Андрій.

Служив у складі 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів (Сили безпілотних систем), де незадовго до загибелі був призначений командиром роти.

Вічна пам’ять полеглому в бою Максиму!

