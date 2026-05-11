СБУ повідомила про нову підозру екснардепу Мураєву, який заперечує збройну агресію рф проти України

Служба безпеки зібрала нові докази підривної діяльності керівника забороненої прокремлівської партії «Наші» – колишнього народного депутата України Євгена Мураєва.

За матеріалами справи, фігурант продовжив поширювати прокремлівську пропаганду після початку повномасштабної війни.

Так, переховуючись за кордоном, він дав інтерв’ю, в якому називав збройну агресію рф проти України «внутрішнім громадянським конфліктом».

Також екснардеп розповсюджував фейки про внутрішню ситуацію в Україні, закликав її громадян скласти зброю перед рашистами і виправдовував тимчасове захоплення частини території нашої держави.

Крім цього, до заборони підконтрольного Мураєву телеканалу «Наш», він масово використовував медіаресурс для поширення дезінформації про суспільно-політичну ситуацію в Україні на користь рф.

Ініційована Службою безпеки експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності фігуранта в інтересах країни-агресора.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Мураєву про підозру за чч. 1, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.

Нагадаємо, що фігурант перебуває у розшуку за фактами державної зради та розпалювання національної ворожнечі та ненависті.

Зловмиснику загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Розслідування проводили спільно зі слідчими ГУ СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.