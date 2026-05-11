НАБУ і САП оголосили про підозру колишньому керівнику ОП Андрію Єрмаку (ВІДЕО)

НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку у справі про легалізацію 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом.



Про це повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро України.

“Про підозру повідомили одному з її учасників – колишньому керівнику Офісу Президента України”, – зазначили в НАБУ.

В службі не назвали, про кого саме йдеться. Однак напередодні в мережі поширювалася інформація про те, що НАБУ проводять обшуки і ймовірно вручають підозру екс-очільнику ОП Андрієву Єрмаку.

За даними НАБУ, справу кваліфікують за 3 ст. 209 КК України (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом). Наразі тривають невідкладні слідчі дії.

За даними НАБУ, у 2018 році “Че Гевара” (за даними ЗМІ – Олексій Чернишов) увійшов до складу засновників ТОВ “BLOM DEVELOPMENT”. Влітку 2019 року це товариство придбало у Козинської сільради на Київщині понад 4 га землі, яка й стала основою для майбутнього будівництва.

Влітку того ж року “Че Гевару” призначили очільником Київської ОДА, на тлі чого він передав часту статутного капіталу товариства своїй дружині. За даними НАБУ, в травні 2020 року почала зароджуватися концепція будівництва приватних резиденцій “Династія” на цих землях. Вартість земельних ділянок, на яких почали зводити резиденції, може перевищувати 6 млн доларів.

У червні 2020 року до будівництва “Династії” залучили “Карлсона” (за даними ЗМІ, – Тимур Міндіч). Також у цей час до цього процесу був залучений ще один учасник – “R-2” (згідно з даними, оприлюдненими НАБУ – Андрій Єрмак).

За даними НАБУ, учасники проєкту домовилися побудувати на цій території чотири приватні резиденції для власного постійного проживання. Площа кожної складала близько 1000 квадратних метрів. Також передбачалося побудова пʼятої резиденції, в якій мала розташовуватися СПА-зона, басейн та спортивна зала для користування всіма учасниками проєкту. Вартість зведення однієї резиденції, згідно з кошторисом, складала близько 2 млн доларів.

У червні 2021 року почалася активна фаза будівництва. Також у цей період підозрювані намагалися “відмити” кошти, отримані злочинним шляхом. За даними НАБУ і САП, в період з 2021 по 2025 роки було “відмито” грошей на суму в майже 9 млн доларів. Ці гроші були отримані з різних джерел, зокрема від корупційних схем в “Енергоатомі”, зазначили в НАБУ.

Також, за даними НАБУ, після розголосу в медіа, власники резиденції намагались вивести з-під можливого арешту земельні ділянки та об’єкти незавершеного будівництва резиденції “Династія”. Однак під час розслідування Вищий антикорупційний суд задовільнив клопотання НАБУ і САП та наклав арешт на земельні ділянки та п’ять об’єктів незавершеного будівництва.

Нагадаємо, Андрій Єрмак подав у відставку з посади керівника Офісу президента в листопаді 2025 року. Це сталося після того, як детективи НАБУ і САП провели обшуки у його помешканні на тлі розслідування з розкриття величезної корупційної схеми в галузі енергетики під назвою “Мідас”.

Після цього Єрмак дав коментар виданню New York Post, в якому заявив, що його “зганьбили” а його “честь не захистили”. Також він заявив журналістам, що “йде на фронт”.

Згодом стало відомо, що Єрмак очолив один з комітетів при Національній асоціації адвокатів України.