У Хмельницькому керівника благодійної організації обвинувачено в привласненні понад 1,1 млн грн зібраних на авто

За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Хмельницького до суду скеровано обвинувальний акт стосовно виконавчого директора однієї з благодійних організацій.

Йому інкримінують шахрайство та використання благодійних пожертв з метою отримання прибутку, вчинені у значному розмірі та в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 201-2 КК України).

За даними слідства, у червні 2024 року обвинувачений долучився до збору коштів на придбання автомобілів для військовослужбовців двох бригад ЗСУ. Для акумулювання внесків він відкрив банківський рахунок, а інформацію про збір поширили в інтернеті.

На цей рахунок благодійники перерахували понад 700 тис. грн. Ці кошти мали бути використані для закупівлі транспорту для військових, однак автомобілі придбані не були.

За даними сторони обвинувачення, він перерахував зібрані кошти на власний банківський рахунок, після чого частину зняв готівкою та використав на особисті потреби.

Крім того, у серпні 2024 року він отримав ще 400 тис. грн безпосередньо від двох військовослужбовців. Гроші йому передали під приводом закупівлі автомобілів для потреб Сил оборони. За даними слідства, ці кошти також не були використані за призначенням.

Загальна сума коштів, про яку йдеться в обвинувальному акті, становить понад 1,1 млн грн.

У березні цього року чоловіку повідомлено про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.