Поліцейські та рідні розшукують зниклого 15-річного жителя Рівненського району

На спецлінію 102 сьогодні, 6 травня, звернулася 53-річна мешканка села Олександрія, що її неповнолітній син вчора, близько 16 години пішов з дому та до цього часу не повернувся. Телефон наразі вимкнений.

Кирилюк Роман Андрійович, 2010 року народження.

Прикмети: зріст близько 185 см, середньої тілобудови, має сірі очі та волосся пофарбоване у бордовий колір.

Був одягнений в чорні штани, футболку та кросівки.

Поліцейські звертаються до громадян: якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування хлопця, негайно повідомте до поліції за телефонами: (0362) 26-15-87, 067-49-52-959 або 112.