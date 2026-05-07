Кількість виданих росіянам шенгенських віз у 2025 році зросла на понад 10%

У 2025 році країни Європейського Союзу збільшили кількість виданих шенгенських віз громадянам Росії на понад 10%, головним лобістом стала Франція.

Статистика свідчить, що у 2025 році громадяни Росії подали понад 670 тисяч заяв на отримання шенгенських віз, що майже на 8% більше, ніж у 2024 році.

За 2025 рік країни ЄС видали росіянам понад 620 тисяч віз, що на 10,2% більше, ніж у 2024-му.

Як зазначається, 477 тисяч від цієї кількості – це туристичні візи. Візити до родини та друзів становили другу за попитом категорію, далі йдуть ділові поїздки.

Франція, Італія та Іспанія опрацювали майже три чверті всіх візових заяв росіян.

При цьому Франція не лише видала найбільшу кількість віз, а й збільшила цей показник у 2025-му порівняно з попереднім роком – на понад 25%.

Видача віз громадянам Росії набула також політичного виміру в Італії на тлі нещодавнього скандалу довкола російського павільйону на Венеційській бієнале.

Внутрішнє листування свідчить: щоб запросити російських митців, організації намагалися обходити санкції ЄС через непрямі моделі їхньої участі.

Водночас Єврокомісія наполягає, що кількість виданих громадянам Росії шенгенських віз “значно зменшилася порівняно з періодом до агресії Росії проти України”.

Втім, наявна статистика за рік цього зниження не відбиває. Навпаки, і у 2024-му (575 тис.), і у 2025-му (632 тис.) ця кількість помітно вища за дані довоєнного 2021 року (до 520 тис.).

Хоча частка відмов, як зазначається, зросла (у 2021-му лише 3,2% росіян, що подавалися на шенгенську візу, отримали відмову; у 2024 – 7,4%; у 2025 – 6,3%).