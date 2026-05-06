ТЦК побили бойового ветерана-інваліда Третьої штурмової бригади (ВІДЕО)

ТЦК побили бойового ветерана Третьої штурмової бригади, який отримав інвалідність під час служби.

Про цю ганебну ситуацію повідомила нардепка 19 скликання Ірина Борзова.

І найцинічніше — коли побачили документи, почали “домовлятися”.

Сьогодні багато говорять про мобілізацію. І ми всі розуміємо: в Україні воєнний стан, а мобілізація — вимушений крок для захисту держави.

Але навіть під час війни закон залишається законом.

Конституція України, Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», норми Кримінального кодексу, накази та інструкції Міністерства оборони не дають права:

бити людей;

принижувати людську гідність;

застосовувати силу без законних підстав;

силоміць затягувати людину в транспорт;

забирати телефон;

перекривати дороги без рішення Ради оборони;

порушувати правила дорожнього руху;

діяти без участі Національної поліції у визначених законом випадках;

приховувати обличчя без належного представлення та пред’явлення документів.



Мобілізаційні заходи мають відбуватись із відеофіксацією, а громадяни мають право знати, хто саме проводить перевірку документів чи інші дії.

Тому коли людей б’ють, принижують, застосовують силу, блокують автомобілі чи забирають телефони — це вже не про мобілізацію.Це про перевищення повноважень і порушення закону.

І проблема тут значно глибша, ніж один конкретний випадок.Тому що такі методи ламають довіру між державою, суспільством та армією.

Адже свого часу держава почала розвивати рекрутингові центри саме для того, щоб людина могла свідомо обрати напрям служби, підрозділ, пройти навчання та знайти своє місце у війську.

Бо військових професій багато. І сильна армія будується не на страху, а на мотивації, підготовці, повазі та довірі.

Дякую ЗСУ за захист України!